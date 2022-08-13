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Росія провалила примусову паспортизацію: Подоляк пояснив чому

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Субота 13 серпня 2022 15:45
Росія провалила примусову паспортизацію: Подоляк пояснив чому Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський паспорт сприймається у світі як токсичний. Цивілізовані країни визначають власника паспорта як загрозу репутації та безпеці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Чому Росія провалить примусову паспортизацію

Жодних подорожей

Низка країн закрила свої двері для власників російських паспортів і це лише початок ізоляції.

"Суттєві труднощі з отриманням віз і посвідок на проживання у багатьох країнах. Імовірність втратити шенгенську візу на будь-якому кордоні за підтримку агресії проти України", - пише подоляк.

Відсторонення від міжнародних спортивних змагань

Російські спортсмени не мають можливості представляти свою країну, використовувати триколор або ж стояти на п'єдесталі.

Фінансова ізоляція

"Блокування рахунків у закордонних банках і неможливість або складнощі з відкриттям нових. Від Вірменії й Казахстану до Греції, Франції та Німеччини - кожна фінансова установа двічі подумає, перш ніж відкрити росіянину рахунок і наразити на небезпеку всю свою операційну діяльність через можливі санкції", - додає Подоляк.

Відмова в обслуговуванні за кордоном

Великі мережеві готелі, які працюють у колись заповнених російськими туристами ОАЕ чи Домінікані, відмовляються бронювати номера для власників російських паспортів.

"Власники ресторанів, салонів краси, клінік, житла на винайм дедалі частіше заявляють: росіянам вхід заборонено. Ба більше, великі юридичні фірми навіть за великі гроші не беруться представляти інтереси громадян Росії - як це відбувається, наприклад, у Великій Британії", - відзначив радник голови Офісу президента.

Прощавай європейський шопінг

Люксові бренди відмовляються продавати речі росіянам розуміючи ризики порушення санкцій. Навіть якщо вдасться обдурити продавця, навряд чи вдасться обдурити митників.

Російський паспорт - квиток до світу Орвелла

"Жодних прав, можливостей чи перспектив. Максимальна зневага та ізоляція від усього прогресивного світу. То обрати це чи паспорт України, який вільно відкриває кордони й серця людей, дає безмежні можливості для подорожей, навчання, розвитку? Відповідь очевидна", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в окупованому Енергодарі окупанти примусово роздають українцям російські паспорти.

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