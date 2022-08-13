Росія провалила примусову паспортизацію: Подоляк пояснив чому
Російський паспорт сприймається у світі як токсичний. Цивілізовані країни визначають власника паспорта як загрозу репутації та безпеці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Чому Росія провалить примусову паспортизацію
Жодних подорожей
Низка країн закрила свої двері для власників російських паспортів і це лише початок ізоляції.
"Суттєві труднощі з отриманням віз і посвідок на проживання у багатьох країнах. Імовірність втратити шенгенську візу на будь-якому кордоні за підтримку агресії проти України", - пише подоляк.
Відсторонення від міжнародних спортивних змагань
Російські спортсмени не мають можливості представляти свою країну, використовувати триколор або ж стояти на п'єдесталі.
Фінансова ізоляція
"Блокування рахунків у закордонних банках і неможливість або складнощі з відкриттям нових. Від Вірменії й Казахстану до Греції, Франції та Німеччини - кожна фінансова установа двічі подумає, перш ніж відкрити росіянину рахунок і наразити на небезпеку всю свою операційну діяльність через можливі санкції", - додає Подоляк.
Відмова в обслуговуванні за кордоном
Великі мережеві готелі, які працюють у колись заповнених російськими туристами ОАЕ чи Домінікані, відмовляються бронювати номера для власників російських паспортів.
"Власники ресторанів, салонів краси, клінік, житла на винайм дедалі частіше заявляють: росіянам вхід заборонено. Ба більше, великі юридичні фірми навіть за великі гроші не беруться представляти інтереси громадян Росії - як це відбувається, наприклад, у Великій Британії", - відзначив радник голови Офісу президента.
Прощавай європейський шопінг
Люксові бренди відмовляються продавати речі росіянам розуміючи ризики порушення санкцій. Навіть якщо вдасться обдурити продавця, навряд чи вдасться обдурити митників.
Російський паспорт - квиток до світу Орвелла
"Жодних прав, можливостей чи перспектив. Максимальна зневага та ізоляція від усього прогресивного світу. То обрати це чи паспорт України, який вільно відкриває кордони й серця людей, дає безмежні можливості для подорожей, навчання, розвитку? Відповідь очевидна", - пише Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в окупованому Енергодарі окупанти примусово роздають українцям російські паспорти.
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