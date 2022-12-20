Замглавы ГСЧС отстранили из-за "взрывного подарка" начальнику полиции Польши

"Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстранен от должности", - написал он.

Каминский добавил, что в Украине также открыто уголовное производство по этому делу.

Напомним, 15 декабря в Польше взорвался подарок для начальника полиции, который ему передал один из руководителей украинских служб. Его госпитализировали.

В результате взрыва гранатомета пострадали 3 человека.

После выписки из больницы глава польской полиции Ярослав Шимчик поделился подробностями взрыва "украинского подарка" в его кабинете.

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