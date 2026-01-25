Заместитель Си Цзиньпина сливал США данные о ядерной программе Китая, - WSJ

Слив ядерных секретов и коррупция в военной верхушке Китая

Заместителя председателя Центрального военного совета КНР и одного из ближайших союзников Си Цзиньпина - генерала Чжан Юся - обвиняют в передаче США конфиденциальной информации о китайской программе создания ядерного оружия.

Кроме подозрений в государственной измене, генерала также обвиняют в коррупции и продаже должностей, в частности - возможном получении взяток за продвижение по службе и торговле должностью министра обороны.

Расследование против соратника Си Цзиньпина

Накануне Министерство обороны Китая официально подтвердило начало расследования в отношении Чжан Юся и начальника Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли.

Ведомство не раскрыло деталей дел, ограничившись формулировкой о "серьезных нарушениях дисциплины и закона" - стандартная формулировка, за которой в КНР обычно стоят коррупционные преступления.

По данным WSJ, за несколько часов до публичного объявления расследований состоялся закрытый брифинг для высшего военного руководства Китая.

По словам источников издания, прозвучали самые серьезные обвинения в адрес Чжан Юся - злоупотребление властью, получение крупных сумм денег за кадровые решения и передача Соединенным Штатам ключевых технических данных о ядерном арсенале КНР.

Чжан Юся считался одной из самых влиятельных фигур в китайской армии и входил в ближайшее окружение Си Цзиньпина.

Центральный военный совет, в который он входит, контролирует стратегические направления развития армии, в том числе исследования, разработку и закупку современного вооружения.