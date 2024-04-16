Замглавы Полтавского облсовета получил подозрение за "командировки" за границу

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Белоножко.

По данным следствия, чиновник оформил себе служебную командировку в польский город Быдгощ якобы для проведения официальных встреч с польскими коллегами. Однако, прибыв 23 марта 2023 в Краков, он сразу сел на самолет и направился в Португалию.

"Вернувшись с отдыха в Польшу 8 апреля 2023 года, депутат в этот же день вернулся в Украину. Кроме того, следствие установило, что во время своей поездки по личным делам чиновник получал зарплату Полтавскому областному совету, чем нанес материальный ущерб местному бюджету", - говорится в сообщении.

Депутат уведомлен о подозрении в служебном подлоге, использовании заведомо подложного документа и мошенничестве (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 190 УК Украины).