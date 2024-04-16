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Заступник голови Полтавської облради отримав підозру за "відрядження" за кордон

Фото: заступник голови Полтавської обласної ради Олег Бєлоножко (poltava.to)
Автор: Анастасія Гришкова, Дмитро Левицький

Заступнику голови Полтавської обласної ради повідомили про підозру шахрайстві. Фігурант підробляв документи для "відрядження" за кордон, а сам подорожував Європою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Олега Бєлоножка.

За даними слідства, посадовець оформив собі службове відрядження до польського міста Бідгощ начебто для проведення офіційних зустрічей з польськими колегами. Однак, прибувши 23 березня 2023 року до Кракова, він одразу сів на літак та попрямував до Португалії.

"Повернувшись з відпочинку до Польщі 8 квітня 2023 року депутат цього ж дня повернувся в Україну. Крім того, слідство встановило, що під час своєї поїздки в особистих справах чиновник отримував зарплатню Полтавській обласній раді, чим завдав матеріальної шкоди місцевому бюджету",- йдеться в повідомленні.

Депутату повідомлено про підозру у службовому підробленні, використанні свідомо підробленого документа та шахрайстві (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України).
 

В Україні продовжують викривати чиновників на хабарях

Нагадаємо, депутату однієї з районних рад Одеської області повідомили про підозру у підбурюванні до надання хабаря. За неправомірну вигоду фігурант обіцяв надати землю в оренду.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, прокурори САП повідомили про підозру столичному адвокату. Фігурантка підробила лист районного суду, аби заволодіти коштами у розмірі 4 млн гривень.

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