В Одесской области депутат райсовета получил подозрение за взятку в 450 тысяч долларов

Депутату одного из районных советов Одесской области сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению взятки. За неправомерную выгоду фигурант обещал предоставить землю в аренду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины .

По данным следствия, подозреваемый склонил местного предпринимателя к предоставлению 450 тысяч долларов депутатам и главе поселкового совета Одесского района, чтобы получить землю в аренду с правом приватизации под застройку.

"Депутат райсовета был разоблачен сразу после получения им первой части оговоренных средств, а именно 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Коррупция в Украине

Мы также сообщали о том, что СБУ и НАБУ задержали заместителя председателя Запорожского областного совета, который пытался подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.

В Украине разоблачена организованная группа, организаторы которой украли 160 млн гривен, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуроры САП сообщили о подозрении столичному адвокату. Фигурантка подделала письмо районного суда, чтобы завладеть денежными средствами в размере 4 млн гривен.

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