Замглавы Пентагона о дальнобойных ракетах для Украины: признаем эту потребность

"По дальнобойным ракетам: мы продолжаем слышать интересные замечания по ним. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретной (ракете - ред.) - это полезно. Есть потребность добивать дальше за линию фронта и, не вдаваясь в детали, я скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе и нам стоит подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов, но я не буду решать заранее, что за система это может быть", - заявил Каль.

Он также напомнил, что США советовались с Украиной о предоставлении оружия на каждом этапе войны и разговоры о предоставлении ракет продолжаться.

При этом, комментируя возможную передачу танков Abrams, Каль отметил, что это очень дорогая техника, которую сложно обслуживать.

"Нет ясности относительно того, лучший ли это ответ на вызовы, поэтому мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить вовремя и в необходимом количестве, а также чтобы обеспечить их поддержку для Украины", - добавил замглавы Пентагона.