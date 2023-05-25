Заместитель Госсекретаря США по делам Китая идет в отставку

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Китая и Тайваня Рик Уотерс собирается уйти в отставку в период напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам четырех источников, Уотерс, который возглавляет недавно созданный департамент политики Китайского дома, объявил о своем намерении покинуть свой пост на собрании персонала в среду. Уотерс намерен остаться в ведомстве, но не хочет возглавлять весь департамент.

Взаимоотношения США и Китая в последнее время обострились

Государственный департамент США отложил санкции, связанные с правами человека, экспортный контроль и другие деликатные действия, чтобы минимизировать ущерб отношениям США и Китая после инцидента с китайским воздушным шаром.

По мнению многих аналитиков, отношения между двумя крупнейшими экономиками мира находятся на самом худшем уровне за последние десятилетия, поскольку стратегические соперники столкнулись по самым разным вопросам, от Тайваня до торговли и вторжения РФ в Украину.

Администрация президента Джо Байдена стремится к встречам на высоком уровне с Китаем, чтобы не допустить обострения конфликта, особенно после дипломатического кризиса, вызванного полетом воздушного шара над важными военными объектами США.

В то же время, президент США намерен в ближайшие недели подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в ключевые отрасли экономики Китая.