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Белый дом ожидает переговоров между Байденом и главой Китая в ближайшее время, - СМИ

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Пятница 28 апреля 2023 17:33
Белый дом ожидает переговоров между Байденом и главой Китая в ближайшее время, - СМИ Фото: глава Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Белый дом ожидает телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином в ближайшее время.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

При этом Белый дом предпринимает усилия по организации встреч с китайскими коллегами министра торговли Джины Раймондо и министра финансов Джанет Йеллен. Переговоры между двумя правительствами через посольства продолжаются в обычном режиме.

При этом отмечается, что переговоры между военными двух стран приостановлены, несмотря на неоднократные просьбы Вашингтона.

"И более 100 каналов связи между различными правительственными Министерствами и ведомствами не работают, лишая каждую сторону механизмов, способных разрядить мелкие разногласия и споры", - говорится в материале.

Напомним, что Нидерланды меняют свою позицию и переосмысливают свои отношения с Китаем, являющимся одним из своих крупнейших торговых партнеров.

Президент Джо Байден намерен в ближайшие недели подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в ключевые отрасли экономики Китая.

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