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Українців, які застрягли в індійському аеропорту, розмістили в готелях

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 19:59
Українців, які застрягли в індійському аеропорту, розмістили в готелях
Фото аеропорт м/а їм. В. Ганді в Делі (twitter.com/UkrZaKordonom)

Виліт громадян України заплановано 1 березня

Українців, які сьогодні застрягли в аеропорту Делі, розмістили в готелях, виліт заплановано на 1 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент консульської служби МЗС України.

Повідомляється, що громадяни України, які не змогли сьогодні вилетіти з Делі, розміщені в готелях. Виліт запланований на 1 березня.

Українців, які застрягли в індійському аеропорту, розмістили в готелях

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в результаті військового конфлікту між Індією і Пакистаном було скасовано низку авіарейсів в аеропорту в Делі застрягла група українців. Повідомлялося, що у зв'язку із загостренням відносин між Індією і Пакистаном скасовано низку авіарейсів в м/а їм. В. Ганді в Делі.

Вчора, 27 лютого, повідомлялося, що через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією затримується рейс Міжнародних авіаліній України PS392 повідомленням Делі-Київ. Також повідомлялося, що посольство України в Республіці Індія рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в Індію через конфлікту з Пакистаном.

Раніше ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач, який порушив повітряний простір Індії. Після цього Індія і Пакистан закрили повітряний простір.

 

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