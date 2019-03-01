Застряглі в Індії пасажири почали повертатися в Україну

Частина українців вранці вилетіла з аеропорту Делі

Украинцы, которые застряли в аэропорту Дели из-за конфликта Индии и Пакистана, начали возвращаться в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Департамента консульской службы МИД Украины.

Сообщается, что дипломаты постепенно решают вопросы застрявших в Дели украинцев. В частности, сегодня утром вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен. Часть вылетит вечером, остальные завтра рейсом "Международных авиалиний Украины".

Отметим, ранее сообщалось, что граждан Украины, которые не смогли 28 февраля вылететь из Дели, разместили в гостиницах.

Напомним, в результате военного конфликта между Индией и Пакистаном из-за закрытия воздушного пространства был отменен ряд авиарейсов, а в аэропорту в Дели застряла группа украинцев.

Кроме того, Министерство иностранных дел просит украинцев воздержаться от поездок в Пакистан. В частности, украинцев просят не посещать территории Азад Кашмир, провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. Тем, кто уже находится в Пакистане, рекомендуется проявлять повышенную бдительность, внимательно следить за новостями и рекомендациями местных органов власти, избегать мест массового скопления людей и не участвовать в демонстрациях и акциях протеста.