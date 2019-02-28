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Українців просять утриматися від поїздок в Пакистан

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 18:51
Українців просять утриматися від поїздок в Пакистан
Ілюстративне фото (GettyImages)

Українцям, які перебувають у Пакистані, рекомендують мати при собі документи, що посвідчують особу

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Пакистан Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в Пакистан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт консульської служби МЗС України

Як зазначається, українців просять не відвідувати території Азад Кашмір, провінції Пенджаб та Хайбер-Пахтунхва.

"Громадянам України, які перебувають в Ісламській Республіці Пакистан, рекомендуємо виявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей, не брати участь в демонстраціях та акціях протесту, обмежити пересування вночі і використання місцевого громадського автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

Також консульська служба рекомендує постійно мати при собі документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Пакистані, а також неухильно виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів і військових.

"У зв’язку із частковим закриттям повітряного простору Ісламської Республіки Пакистан доцільно завчасно уточнювати у представників авіакомпаній інформацію щодо фактичного стану здійснення рейсів", - додають в МЗС.

Раніше у МЗС повідомли, що через те, що унаслідок військового конфлікту між Індією та Пакистаном було скасовано низку авіарейсів, в аеропорту в Делі застрягла група українців.

Пізніше стало відомо, що частині українців, які не можуть вилетіти з аеропорту Делі (Індія), вже перебронювали квитки на 2 березня

РБК-Україна писало, що посольство України в Республіці Індія рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Індії через конфлікт з Пакистаном. 

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