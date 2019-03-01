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Застряглі в Індії пасажири почали повертатися в Україну

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 09:38
Застряглі в Індії пасажири почали повертатися в Україну
Фото: українці в аеропорту Делі (twitter.com/UkrZaKordonom)

Частина українців вранці вилетіла з аеропорту Делі

Українці, які застрягли в аеропорту Делі через конфлікт Індії та Пакистану, почали повертатися до країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Департаменту консульської служби МЗС України.

Повідомляється, що дипломати поступово вирішують питання застрягли в Делі українців. Зокрема, сьогодні вранці вилетіла частина українців, рейс яких скасовано. Частина вилетить ввечері, решта завтра рейсом "Міжнародних авіаліній України".

Застряглі в Індії пасажири почали повертатися в Україну

 

Зазначимо, раніше повідомлялося, що громадян України, які не змогли 28 лютого вилетіти з Делі, розмістили у готелях.

Нагадаємо, в результаті військового конфлікту між Індією і Пакистаном через закриття повітряного простору було скасовано низку авіарейсів, а в аеропорту Делі застрягла група українців.

Крім того, Міністерство закордонних справ просить українців утриматися від поїздок до Пакистану. Зокрема, українців просять не відвідувати території Азад Кашмір, провінції Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва. Тим, хто вже перебуває в Пакистані, рекомендується проявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами і рекомендацями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей і не брати участь у демонстраціях і акціях протесту.

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