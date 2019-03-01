Застряглі в Індії пасажири почали повертатися в Україну

Фото: українці в аеропорту Делі (twitter.com/UkrZaKordonom)

Частина українців вранці вилетіла з аеропорту Делі

Українці, які застрягли в аеропорту Делі через конфлікт Індії та Пакистану, почали повертатися до країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Департаменту консульської служби МЗС України.

Повідомляється, що дипломати поступово вирішують питання застрягли в Делі українців. Зокрема, сьогодні вранці вилетіла частина українців, рейс яких скасовано. Частина вилетить ввечері, решта завтра рейсом "Міжнародних авіаліній України".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що громадян України, які не змогли 28 лютого вилетіти з Делі, розмістили у готелях.

Нагадаємо, в результаті військового конфлікту між Індією і Пакистаном через закриття повітряного простору було скасовано низку авіарейсів, а в аеропорту Делі застрягла група українців.

Крім того, Міністерство закордонних справ просить українців утриматися від поїздок до Пакистану. Зокрема, українців просять не відвідувати території Азад Кашмір, провінції Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва. Тим, хто вже перебуває в Пакистані, рекомендується проявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами і рекомендацями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей і не брати участь у демонстраціях і акціях протесту.