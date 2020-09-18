ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський про святкування Рош га-Шана: ми були змушені ввести обмеження

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 14:12
Зеленський про святкування Рош га-Шана: ми були змушені ввести обмеження
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана. Він сказав, що Україна була змушена обмежити масові заходи.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Він сподівається, що наступного року всі повернуться до звичного ритму життя.

"Задля безпеки життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, ми були змушені обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення цього свята", - написав він.

Зазначимо, у зв'язку зі спалахом коронавірусу Україна заборонила в'їзд в країну іноземцям. Це обмеження припало на святкування Рош га-Шана в Умані. Втім, сотні хасидів все ж таки намагались потрапити в країну, попри заборону уряду.

Сьогодні розпочинається святкування єврейського Нового року.

Нагадаємо, на кордон з Білоруссю стягнули резерви, щоб не пустити хасидів.

Через поток паломників, в'їзд яких до України заборонено, в Чернігівській області закрили пункт пропуску "Нові Яриловичі". Прикордонники намагаються не допустити незаконного проникнення хасидів до країни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийРош Ха-Шанхасиды
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся