Деньги от МВФ: чем рискует Украина с приходом Трампа

Работа Украины с МВФ пока идет достаточно успешно. Киев выполняет все условия для получения финансирования, иногда даже с опережением графика. Но представители украинской власти не исключают, что скоро ситуация может измениться. Почему возникли такие опасения, - разбирался спецкор РБК-Украина Юрий Дощатов.

Миссия МВФ 11 ноября начала свою работу в Киеве по анализу выполнения программы финансирования Украины. Это уже шестой пересмотр кредитной программы EFF на 15,6 млрд долларов, заключенной весной 2023 года. За полтора года действия программы, которая рассчитана на 4 года, Украина получила уже 8,7 млрд долларов из общей кредитной суммы.

Пересмотр программы должен завершиться выделением седьмого кредитного транша в размере 1,1 млрд долларов. И пока нет никаких сомнений, что работа миссии завершится позитивным результатом, а деньги поступят на счета Нацбанка уже до конца текущего года.

Украине к шестому пересмотру программы нужно было выполнить четыре “маяка”.

К ноябрю необходимо было:

проанализировать довоенные политики и практики среднесрочного бюджетного планирования;

оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;

оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

В Минфине сообщили, что все эти условия выполнены.

Кроме того, Украина движется даже с опережением графика. На сегодняшний день выполнен один маяк с дедлайном в декабре. Уже принят закон об обеспечении функциональной независимости НКРЭКУ.

Оппозиционные политики тоже отмечают прогресс в выполнении условий финансирования. “По маякам у нас сейчас все Ок. Многое даже заранее сделали”, - заявил народный депутат от партии “Голос” Ярослав Железняк.

В ближайшее время планируется выполнить еще один декабрьский маяк - назначить наблюдательный совет компании “Укрэнерго”.

Это условие появилось в программе после того, как в сентября 2024 года два независимых члена НС компании заявили об отставке из-за давления властей. Набсовет “Укрэнерго” нужно назначить до 9 декабря. Но по информации издания, это может произойти уже до конца ноября.

Пожалуй, единственный вопрос, который может возникнуть у МВФ, - судьба законопроекта о повышении налогов (законопроект №11416 д). Документ направлен президенту Украины еще в октябре, но до сих пор не подписан главой государства. Однако источники издания и народные депутаты ожидают, что документ все-таки будет подписан, поскольку проект бюджета 2025 года сверстан с учетом изменений, которые содержатся в этом законопроекте.

Работа с МВФ может осложниться

Если все предыдущие пересмотры кредитной программы МВФ проходили практически без серьезных проблем, то дальнейшее сотрудничество может несколько осложниться. Об этом РБК-Украина сказали несколько источников во власти.

“У нас есть четкие сигналы, что станет сложнее”, - сказал один из собеседников издания. “МВФ может стать более осторожным в работе с Украиной”, - заявил еще один источник.

Опасения связаны со скорым приходом ко власти нового президента США Дональда Трампа, который достаточно скептически относится к вопросу поддержки Украины. США являются крупнейшим акционером Фонда, имеющим почти 17% голосов, что дает возможность блокировать решения совета директоров.

Но по мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, такие опасения пока преждевременны. “Я думаю, это предположения такого же рода, как и возможность инициировать командой Трампа мирных переговоров с Россией. Сейчас у многих есть ожидания резкой смены внешней политики США по отношению к Украине после прихода к власти администрации нового президента. Но на данном этапе эти догадки ничем не подкреплены”, - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Хотя Ваврищук все-таки не исключил, что к вопросу налогов в Украине США после смены власти могут подходить более принципиально. “США хотят иметь больше аргументов в пользу поддержки Украины”, - отметил собеседник издания. То есть, давая деньги кредиторы могут более настойчиво требовать от Украины искать дополнительные средства внутри страны. Тут стоит отметить, что в программе МВФ уже определен источник дополнительного финансирования госбюджета 2025 года на случай нехватки денег - повышение НДС.

Правда, пока источники издания в правительстве говорят, что оснований для дальнейшего повышения налогов нет.

Как выглядят финансовые перспективы Украины

Но в общем финансовая ситуация Украины в следующем году остается не совсем определенной. Вопрос с кредитованием со стороны G7 на 50 млрд долларов окончательно не решен. Есть лишь обещания выделить кредиты от участников объединения, в частности, от ЕС, Японии, США и Канады. Но до сих пор не готовы не то что кредитные договоры, - даже окончательные суммы и условия этих кредитов не согласованы.

Пока с уверенностью можно говорить лишь о финансировании Украины по программе Ukraine Facility. По ней в 2025 году ожидается выделение 12 млрд евро. Источники издания также говорят, что есть большая надежда на ЕС, который пообещал кредит на 35 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Третий источник - МВФ, который уже пересмотрел график и объемы финансирования на следующий год, увеличив сумму траншей почти на 880 млн долларов.

Если по всем трем источникам финансирование будет идти по плану, то в следующем году Украина сможет набрать необходимые 38 млрд долларов и покрыть дефицит бюджета, если, конечно, он не увеличится. А риски увеличения расходов из-за продолжающейся войны остаются довольно серьезными.