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Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай

Новина українською →
Бали, Понедельник 14 ноября 2022 15:49
Байден и Си Цзиньпин договорились о визите Блинкена в Китай Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин договорились, что госсекретарь Энтони Блинкен посетит Китай. Он продолжит диалог между странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

На сегодняшней встрече Байден и Си Цзиньпин согласовали будущий визит Блинкена. Пока точная дата поездки неизвестна.

"Два лидера договорились, что госсекретарь Блинкен посетит Китай, чтобы продолжить обсуждение", - говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, что сегодня американский президент и лидер Китая провели личную встречу накануне саммита G20, который пройдет на Бали. Это была первая встреча политиков после того, как Байден стал президентом.

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