ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы Израиля усилят наземную операцию в городе Газа, - ЦАХАЛ

Четверг 09 ноября 2023 21:35
UA EN RU
Силы Израиля усилят наземную операцию в городе Газа, - ЦАХАЛ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израиль будет продолжать углублять свои наземные операции в городе Газа.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы будем добираться до все новых и новых опорных пунктов ХАМАС", - заявил он.

По его словам, жители Сектора Газа, пользующиеся гуманитарным маршрутом, чтобы отправиться на юг, "видят, что ХАМАС потерял контроль" над северной частью Газы, и юг стал более безопасным.

Несмотря на относительное снижение числа ракетных обстрелов Израиля из Газы, он призывает общественность не успокаиваться.

В ответ на заявления ХАМАСа о том, что десятки бронемашин ЦАХАЛа были выведены из строя, Хагари заявил, что их готовность составляет 90%, машины ремонтируются в полевых условиях или доставляются в Израиль для более серьезного ремонта.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время атаки террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим, со своей стороны, начал операцию против террористов.

27 октября была начата наступательная операция на Сектор Газа. По состоянию на 9 ноября, согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Сектор Газа
NEWS
Зеленский заявил о продолжении эвакуации из Сектора Газа: сколько украинцев вывезли
Зеленский заявил о продолжении эвакуации из Сектора Газа: сколько украинцев вывезли
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине