Применила более 1 600 средств: стало известно сколько раз РФ била по Киеву в этом году

По его словам, российские войска применили против мирного Киева более 1 600 средств поражения различного типа:

более 1 300 дронов;

более 200 крылатых ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К/Калибр);

24 баллистические ракеты (Искандер-М/КN-23);

22 аэробаллистические ракеты "Кинжал";

7 гиперзвуковых ракет "Циркон".

Он отметил, что самой массированной атакой на Киев стал комбинированный удар, во время которого враг применил одновременно 78 средств поражения, из которых 49 ракет Х-101 и 10 аэробаллистических ракет "Кинжал". В этом году Киев выдержал 6 массированных и 14 комбинированных воздушных ударов.

За 2024 год Россия повредила в Киеве почти 550 жилых домов.

Обстрел Киева и области

Напомним, утром 20 декабря российская армия нанесла удар по Киеву. После объявления воздушной тревоги в столице прозвучало несколько взрывов.

Впоследствии Киевская городская государственная администрация обнародовала информацию и изображения разрушений, которые вызвал этот обстрел.

Стоит заметить, что во время этой атаки в Голосеевском районе Киева поврежден костел Святого Николая. В историческом здании выбиты окна, посыпались витражи.