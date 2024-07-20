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Киевлян предупредили о технических работах в "Киев Цифровой"

Киев, Суббота 20 июля 2024 20:59
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Киевлян предупредили о технических работах в "Киев Цифровой" Фото: Киевлян предупредили о технических работах в "Киев Цифровой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В ночь с 20 на 21 июля в приложении "Киев Цифровой" будут проводиться технические работы. В связи с этим временно не будет работать оплата сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, с 23:00 20 июля до 12:00 21 июля не будет работать оплата сервисов в приложении "Киев Цифровой".

Платежный провайдер, используемый в "Киеве Цифровой", будет проводить запланированные технические работы. Поэтому не будет доступно проведение оплаты за парковку и проезд в общественном транспорте.

"Технические работы проводятся для стабильности и скорости работы сервиса. К обеду 21 июля возможность производить оплату вернется. Спасибо за понимание!" - отметили специалисты платежного провайдера.

Напомним, РБК-Украина писала о сбое, недавно произошедшем в приложении "Киев Цифровой".

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