Киевлян предупредили о технических работах в "Киев Цифровой"

В ночь с 20 на 21 июля в приложении "Киев Цифровой" будут проводиться технические работы. В связи с этим временно не будет работать оплата сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, с 23:00 20 июля до 12:00 21 июля не будет работать оплата сервисов в приложении "Киев Цифровой".

Платежный провайдер, используемый в "Киеве Цифровой", будет проводить запланированные технические работы. Поэтому не будет доступно проведение оплаты за парковку и проезд в общественном транспорте.

"Технические работы проводятся для стабильности и скорости работы сервиса. К обеду 21 июля возможность производить оплату вернется. Спасибо за понимание!" - отметили специалисты платежного провайдера.