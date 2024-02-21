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Приложение "Армия+". В Минобороны ответили, будут ли там повестки

Украина, Среда 21 февраля 2024 22:18
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Приложение "Армия+". В Минобороны ответили, будут ли там повестки Фото: Электронных повесток в новом приложении Минобороны не будет (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Карина Левицкая

Электронных повесток в новом приложении Минобороны не будет. Приложение создано для людей, которые уже служат на фронте.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Черногоренко объяснила, что приложение "Армия+" создается именно для военных, то есть для тех людей, которые уже находятся на фронте.

"Это люди, которые уже борются за свободу на линии боевого соприкосновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и непосредственно осуществляют задачи на фронте", - отметила она.

Она также рассказала, что сейчас Минобороны работает над электронным кабинетом военнообязанного вместе с Минцифры.

"Для актуализации этих данных, чтобы уменьшить визиты во все учреждения и сделать это онлайн очень удобным. Поэтому очень скоро анонсируем наше решение. Я думаю, что это будет достаточно быстро", - добавила она.

Напомним, мы писали, что команда ИТ-специалистов Министерства обороны Украины разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для военнослужащих. Релиз ожидается летом.

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