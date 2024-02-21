ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Застосунок "Армія+". В Міноборони відповіли, чи будуть там повістки

Україна, Середа 21 лютого 2024 22:18
UA EN RU
Застосунок "Армія+". В Міноборони відповіли, чи будуть там повістки Фото: Електронних повісток у новому додатку Міноборони не буде (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Каріна Левицька

Електронних повісток у новому додатку Міноборони не буде. Застосунок створено для людей, які вже служать на фронті.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Черногоренко пояснила, що застосунок "Армія+" створюється саме для військових, тобто для тих людей, які вже перебувають на фронті.

"Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті", - зауважила вона.

Вона також розповіла, що наразі Міноборони працює над електронним кабінетом військовозобов'язаного разом з Мінцифри.

"Для актуалізації цих даних, щоби зменшити візити до всіх установ і зробити це онлайн дуже зручним. Тому дуже скоро анонсуємо наше рішення. Я думаю, що це буде достатньо швидко", - додала вона.

Нагадаємо, ми писали, що команда ІТ-фахівців Міністерства оборони України розробляє мобільний застосунок "Армія+" для військовослужбовців. Реліз очікується влітку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"