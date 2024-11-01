В приложении "Резерв+" наблюдается сбой. Пользователи заметили проблемы со входом сегодня, 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение.

Сегодня вечером пользователи приложения "Резерв+" зафиксировали сбой. Проблема возникает при запуске приложения.

Что известно о "Резерв+"

"Резерв+" это электронный кабинет, созданный для призывников, военнообязанных и резервистов. Благодаря ему вышеупомянутые категории получили возможность получения информации о статусе призывника, военнообязанного и резервиста.

Мобильное приложение было разработано Министерством обороны Украины для военнообязанных. Благодаря ей можно удобно и быстро обновить персональные данные без посещения ТЦК.

Напомним, что вчера в приложении начался бета-тест трех отсрочок.

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