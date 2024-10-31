ua en ru
Чт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Резерв+" начался бета-тест трех отсрочек: что известно

Четверг 31 октября 2024 20:30
UA EN RU
В "Резерв+" начался бета-тест трех отсрочек: что известно Иллюстративное фото: в "Резерв+" начался бета-тест трех онлайн-отсрочек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В приложении "Резерв+" начался бета-тест онлайн-отсрочек. В тестировании могут принять участие три категории граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

В тестировании могут участвовать:

  • многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;
  • люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение;
  • студенты и аспиранты, получающие последовательное образование.

В Минобороны отметили, что для получения услуги зарегистрированные участники тестирования должны направить запрос в приложении "Резерв+". Далее система сама проверит данные и в случае подтверждения права отсрочки отобразит соответствующий статус в электронном военном документе.

"Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами, но теперь хотим проверить его с пользователями "Резерв+". Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что следует улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сбор бумажек каждые три месяца", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отсрочка от мобилизации в "Резерв+"

Мобильное приложение "Резерв+" - электронный сервис для призывников, резервистов и военнообязанных. Он позволяет обновить военно-учетные данные, сформировать военный документ и просмотреть информацию из реестра "Оберіг".

Недавно стало известно, что уже в ноябре электронные отсрочки от мобилизации появятся в приложении "Резерв+".

Тогда сообщалось, что первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Впоследствии этот сервис станет доступен для многодетных родителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский
"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война