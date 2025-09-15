В приложении "Армия+" появились обновления: что изменилось для военных

В новой версии приложения "Армия+" 2.5.0 появился Справочник "Армия ID", а также 5 новых рапортов.
Справочник Армия ID позволяет хранить данные командира, временно исполняющего обязанности или СЕДО части и быстро подставлять их при подаче рапорта.
Пять новых рапортов:
Также обновлен рапорт на смену места службы. Теперь документы можно распознавать и сканировать через камеру, а система автоматически предупреждает о дубликатах.
Напомним, что приложение "Армия+" дает возможность военнослужащим удобно подавать электронные рапорты, получать доступ к Армия ID, участвовать в опросах, учиться онлайн и пользоваться специальными скидками и услугами от бизнесов-партнеров.
Его запустили в работу в прошлом году. Главная цель приложения - цифровизировать рутинные процессы, уменьшить бумажную волокиту и сделать службу максимально комфортной, освободив военных от лишней бюрократии.
