Общество Образование Деньги Изменения

В приложении "Армия+" появились обновления: что изменилось для военных

В "Армия+" добавили новые рапорты (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В новой версии приложения "Армия+" 2.5.0 появился Справочник "Армия ID", а также 5 новых рапортов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в Telegram.

Новинки в "Армия+"

Справочник Армия ID позволяет хранить данные командира, временно исполняющего обязанности или СЕДО части и быстро подставлять их при подаче рапорта.

Пять новых рапортов:

  • одноразовая денежная помощь (в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности);
  • донация крови;
  • справка о доходах;
  • справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5);
  • увольнение по достижению предельного возраста.

Также обновлен рапорт на смену места службы. Теперь документы можно распознавать и сканировать через камеру, а система автоматически предупреждает о дубликатах.

В приложении Армия+ появились новые рапорты (скриншот)

Напомним, что приложение "Армия+" дает возможность военнослужащим удобно подавать электронные рапорты, получать доступ к Армия ID, участвовать в опросах, учиться онлайн и пользоваться специальными скидками и услугами от бизнесов-партнеров.

Его запустили в работу в прошлом году. Главная цель приложения - цифровизировать рутинные процессы, уменьшить бумажную волокиту и сделать службу максимально комфортной, освободив военных от лишней бюрократии.

Читайте также о том, что в приложении "Армия+" военные подали уже 800 000 электронных рапортов. Самыми популярными являются заявки на ежегодный отпуск, оздоровительные и смену места службы.

Ранее мы писали о том, что недавно в "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов. Он позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

