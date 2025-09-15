В приложении "Армия+" появились обновления: что изменилось для военных

Новинки в "Армия+"

Справочник Армия ID позволяет хранить данные командира, временно исполняющего обязанности или СЕДО части и быстро подставлять их при подаче рапорта.

Пять новых рапортов:

одноразовая денежная помощь (в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности);

донация крови;

справка о доходах;

справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5);

увольнение по достижению предельного возраста.

Также обновлен рапорт на смену места службы. Теперь документы можно распознавать и сканировать через камеру, а система автоматически предупреждает о дубликатах.

В приложении Армия+ появились новые рапорты (скриншот)

Напомним, что приложение "Армия+" дает возможность военнослужащим удобно подавать электронные рапорты, получать доступ к Армия ID, участвовать в опросах, учиться онлайн и пользоваться специальными скидками и услугами от бизнесов-партнеров.

Его запустили в работу в прошлом году. Главная цель приложения - цифровизировать рутинные процессы, уменьшить бумажную волокиту и сделать службу максимально комфортной, освободив военных от лишней бюрократии.