Применяли еще в Донецком аэропорту. Россияне используют запрещенное оружие, - ОТГ "Харьков"

Российские оккупанты в Харьковской области применяют против украинских защитников аэрозольные гранаты К-51. Их использование запрещено Женевской конвенцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.
По его словам, в районе населенного пункта Глубокое россияне начали применять охотничье оружие, которым они пытаются сбивать украинские FPV-дроны.
"Еще один позорный факт об оккупантах - они начали применять в очередной раз аэрозольные гранаты К-51. Хочу напомнить, что эти гранаты - неконвенциональное оружие, они запрещены Женевской конвенцией", - рассказал Саранцев.
Он добавил, что это уже не первый случай применения таких гранат вражескими солдатами. Они применяли их достаточно давно, в частности в Донецком аэропорту.
“Всего было более 460 случаев за всю десятилетнюю войну”, - уточнил спикер ОТГ "Харьков".
Напомним, еще в апреле издание The Telegraph писало, что российские оккупанты систематически применяют против украинских защитников химическое оружие.
Украинские военные рассказали изданию, что вражеские солдаты постоянно сбрасывают с беспилотников слезоточивый газ и другие химические вещества.
Их использование во время войны запрещено в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.
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