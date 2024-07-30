Применяли еще в Донецком аэропорту. Россияне используют запрещенное оружие, - ОТГ "Харьков"

По его словам, в районе населенного пункта Глубокое россияне начали применять охотничье оружие, которым они пытаются сбивать украинские FPV-дроны.

"Еще один позорный факт об оккупантах - они начали применять в очередной раз аэрозольные гранаты К-51. Хочу напомнить, что эти гранаты - неконвенциональное оружие, они запрещены Женевской конвенцией", - рассказал Саранцев.

Он добавил, что это уже не первый случай применения таких гранат вражескими солдатами. Они применяли их достаточно давно, в частности в Донецком аэропорту.

“Всего было более 460 случаев за всю десятилетнюю войну”, - уточнил спикер ОТГ "Харьков".