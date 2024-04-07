Россияне систематически применяют химическое оружие против ВСУ, - The Telegraph

Российская Федерация устраивает незаконные химические газовые атаки против военнослужащих Вооруженных сил Украины. За последние месяцы эта практика стала систематической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По словам украинских военных, они регулярно подвергаются атакам с небольших беспилотников, которые сбрасывают слезоточивый газ и другие химические вещества.

Использование таких веществ, известных как CS (иритант 2-Хлоробензальмалононитрил), запрещено во время войны в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Москву впервые обвинили в применении химического оружия во время беспилотной атаки на Мариупольский порт на начальном этапе вторжения в феврале 2022 года.

Старший лейтенант Слава, подразделение которого дислоцируется вблизи города Лиман в Донецкой области, рассказал, что некоторые украинские подразделения в его районе подвергаются "почти ежедневным" газовым атакам.

Газовую гранату CS предоставила изданию для проверки Ребекка Мачиоровски, - американский военный медик и квалифицированная медсестра, которая служит в Вооруженных силах Украины. Мачиоровски регулярно вызывают для оказания медицинской помощи украинским солдатам в трех бригадах, с которыми она работает в Донецкой области. По ее словам, россияне систематически атакуют украинские Силы обороны химическим оружием.

Граната была найдена солдатами 53-й механизированной бригады, одного из подразделений, с которым она работает.

"Мои ребята нашли ее во время обстрела, ведь никто не верил, что их атакуют с применением химического оружия", - рассказала Мациоровски.

Игорь, командир украинской разведывательной группы, которая дислоцируется вблизи прифронтового города Часов Яр в Донецкой области, рассказал: "Почти на каждую позицию на нашем участке фронта сбрасывали по одной-две газовые гранаты в день".

По его словам, многие украинские военные сейчас находятся в окопах и укрепленных районах под землей, поэтому россиянам трудно атаковать из обычной артиллерии или ракетами с беспилотников.

"Единственное, что они могут сделать, - это успешно атаковать. Единственный способ для них успешно атаковать нас - это газ", - сказал Игорь.

В 2022 году тогдашний министр технологий Великобритании Крис Филп предупредил, что Россия может ожидать "резко усиленной реакции" со стороны Запада, если Владимир Путин применит химическое оружие в Украине.

Филп также обвинил Кремль в распространении дезинформации в Интернете с целью создания ложного нарратива о том, что Украина готовится применить химическое оружие, чтобы Россия могла реализовать собственную химическую атаку.