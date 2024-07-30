Застосовували ще у Донецькому аеропорту. Росіяни використовують заборонену зброю, - ОТУ "Харків"

Російські окупанти в Харківській області застосовують проти українських захисників аерозольні гранати К-51. Їхнє використання заборонено Женевською конвенцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.
За його словами, в районі населеного пункту Глибоке росіяни почали застосовувати мисливську зброю, якою вони намагаються збивати українські FPV-дрони.
"Ще один ганебний факт про окупантів - вони почали вкотре застосовувати аерозольні гранати К-51. Хочу нагадати, що ці гранати - неконвенційна зброя, вони заборонені Женевською конвенцією", - розповів Саранцев.
Він додав, що це не перший випадок застосування таких гранат ворожими солдатами. Вони застосовували їх досить давно, зокрема у Донецькому аеропорту.
"Усього було понад 460 випадків за всю десятирічну війну", - уточнив речник ОТУ "Харків".
Нагадаємо, ще у квітні видання The Telegraph писало, що російські окупанти систематично застосовують проти українських захисників хімічну зброю.
Українські військові розповіли виданню, що ворожі солдати постійно скидають із безпілотників сльозогінний газ та інші хімічні речовини.
Їхнє використання під час війни заборонено в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.