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"Успокоили" оккупантов. Пограничники показали работу минометчиков в Бахмуте

Фото: Военные показали работу пограничников в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники ликвидировали пятерых оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Внимание, мины! В Бахмуте пограничники-минометчики навсегда "успокаивают" оккупантов", - сообщили в службе.

По данным ГНСУ, операторы БПЛА обнаружили перемещение вражеских сил в пригородной застройке. Подразделение противника двигалось в сторону позиций украинских защитников.

"Поэтому пограничники-минометчики получили задачу: уничтожить. И справились с этим на отлично! 2 захватчика уничтожены, еще 3 - ранены", - сообщили в Госпограничной службе.

Напомним, вчера украинские военные на запорожском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ с символическим названием "Дзюдоист".

Ранее мы также показывали, как украинские морпехи уничтожили российский танк Т-80.

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