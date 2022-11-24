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Без руки, ноги или двухсотым. Оккупант рассказывает, как можно уйти в отпуск (перехват)

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 18:48
Без руки, ноги или двухсотым. Оккупант рассказывает, как можно уйти в отпуск (перехват) Фото: россиянин рассказал, как можно уйти в отпуск оккупантам (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский оккупант жалуется на то, что не может уйти в отпуск как военнослужащий. По его словам, домой приехать могут лишь военные с увечьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Россиянин сказал, что он находится "на самом передке" - в Кременной Луганской области. При этом он там пребывает "без печати" - прикомандирован к "какой-то пехоте".

Оккупант также жалуется на постоянные обстрелы украинских военных из минометов и танков.

"На нас пальцем выборочно показали и отправили сюда, я не знаю, мы вчера от танка бегали - п*зда, нах*й - он с тепловизором, кромсает все, нах*й", - сказал он.

Его мать спрашивает, когда сын сможет приехать домой. Он сказал, что контракт тут не соблюдается.

"Не знаю, тут говорят, чтобы в отпуск пойти 8 месяцев надо, нах*й тут быть... Либо без руки, либо без ноги, либо "200-ым" - такая х*йня", - сказал он.

Напомним, ранее оккупант рассказывал родственнице о случае призыва на военную службу граждан с физическими недостатками и проблемами со здоровьем.

Кроме того, россияне хвастаются, что используют против ВСУ запрещенные фосфорные снаряды.

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