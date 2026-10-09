В Черногории поймали автора z-канала "Рыбарь", за которого США предлагали 10 млн долларов

В Черногории задержали одного из крупнейших z-блоггеров, автора российского провоенного канала "Рыбарь" Михаила Звинчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на черногорские издания Pobjeda и Vremje .

В сделке принимали участие полиция и Агентство национальной безопасности Черногории.

Как сообщается, Михаила Звинчука, его жену и еще троих человек задержали утром 9 октября в городе Рисан.

Напомним, в июле Великобритания и ЕС ввели санкции против руководства и сотрудников "Рыбаря".

А в 2024 году США объявили вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию об этом Telegram-канале. В США подозревают, что он может быть причастен к попыткам повлиять на американские выборы.

Также отмечалось, что российский Telegram-канал стремится "усилить военный потенциал России и продвигать пророссийские и антизападные нарративы".

Также "Рыбарь" был связан с ликвидированным главой ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Утверждается, что он финансировал канал. Теперь финансирование происходит от российской оборонно-промышленной компании "Ростех", которая в июне 2022 года попала под санкции Министерства финансов США.