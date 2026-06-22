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Умер основатель Ubisoft: что его компания дала украинской игровой индустрии

10:38 22.06.2026 Пн
3 мин
Трагедия произошла на фоне реструктуризации и финансовых трудностей игрового гиганта
aimg Ольга Завада
Умер основатель Ubisoft: что его компания дала украинской игровой индустрии (скриншот: Getty Images/Bloomberg)
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Во французском курортном городе Ла-Боль в авиакатастрофе погиб 69-летний Клод Гиймо, один из пяти братьев-основателей всемирно известной игровой компании Ubisoft и действующий руководитель Guillemot Corporation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Смерть Клода Гиймо стала тяжелой утратой для индустрии видеоигр. Он стоял у истоков компании, создавшей культовые франшизы Assassin’s Creed, Far Cry и Prince of Persia. Семья Гиймо заложила прочный фундамент для индустрии разработки игр в Восточной Европе, в частности в Украине.

Создание игрового гиганта

История успеха семьи Гиймо началась в середине 1980-х годов во французской провинции Бретань. Пятеро братьев - Клод, Ив, Мишель, Кристиан и Жерар - начинали свой бизнес с дистрибуции аудио-CD и компьютерной техники.

Обратив внимание на высокую стоимость импорта компьютеров и программного обеспечения из Великобритании и США, они создали компанию Guillemot Informatique, которая занималась почтовой торговлей доступным оборудованием.

В 1986 году братья основали компанию Ubisoft. В то время как младший брат Ив Гиймо взял на себя роль публичного руководителя и генерального директора, Клод оставался ключевой фигурой в операционной деятельности, отвечая за международную экспансию, технологическое обеспечение и стратегическое планирование в совете директоров.

Параллельно Клод возглавлял Guillemot Corporation, известную производством игровых и аудиоаксессуаров под брендами Thrustmaster и Hercules.

Сложный период для корпорации

Внезапная смерть соучредителя совпала с непростым этапом развития компании. Ubisoft находится в процессе масштабной внутренней реструктуризации из-за значительных финансовых потерь.

Ранее руководство объявило об отмене разработки нескольких перспективных игр, закрытии двух внутренних подразделений и сокращении около 380 сотрудников.

Убытки компании прогнозируются на уровне 1 миллиарда евро, что уже привело к падению рыночной капитализации на треть и снижению стоимости акций до исторического минимума.

По прогнозам аналитиков, возвращение к стабильной прибыльности откладывается как минимум на год.

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Украинский контекст: наследие Гиймо в Киеве и Одессе

Стратегия международной экспансии, которую координировал Клод Гиймо, оказала непосредственное влияние на становление украинского рынка разработки видеоигр. Именно благодаря масштабной экспансии французской компании на восточноевропейский рынок в апреле 2008 года была открыта киевская студия Ubisoft Kyiv.

За годы работы украинское представительство превратилось в одно из крупнейших и важнейших подразделений компании в регионе.

В настоящее время структура Ubisoft в Украине выглядит следующим образом:

  • Студия в Киеве входит в топ-10 крупнейших разработчиков в составе Ubisoft Group.
  • Компания расширила свое присутствие в регионе, открыв второй официальный филиал в Одессе.

Украинские разработчики, инженеры и художники принимают непосредственное участие в создании, оптимизации и портировании ключевых AAA-проектов издательства, включая серии Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs и Rainbow Six Siege.

Несмотря на глобальный кризис внутри корпорации, украинские офисы продолжают играть важную роль в операционной деятельности компании.

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