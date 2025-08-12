Загар или ожог? Как рассчитать безопасное время на солнце по вашему типу кожи

Индекс УФ

Для оценки интенсивности ультрафиолетового излучения используется УФ-индекс (UVI). Чем выше значение индекса, тем сильнее воздействие солнца и тем быстрее можно получить солнечный ожог.

0-2 (низкий): обычно, можно находиться на солнце без особой защиты.

3-5 (умеренный): рекомендуется применять солнцезащитный крем и одежду.

6-7 (высокий): нужно обязательно использовать солнцезащитные средства, шляпы, солнцезащитные очки и прятаться в тени.

8-10 (очень высокий): следует избегать пребывания на солнце в часы максимальной активности.

11+ (чрезвычайно высокий): опасен для кожи и глаз. Рекомендуется оставаться в помещении.

УФ-излучение сильнее всего летом, в горных регионах, вблизи экватора, а также между 11:00 и 15:00, когда солнце находится в зените. Вода, снег и светлый песок отражают УФ-лучи, усиливая их воздействие.

Ваш фототип кожи и время безопасного пребывания на солнце

Каждый тип кожи по-разному реагирует на ультрафиолет. Этот показатель называется фототипом. Знание своего фототипа помогает определить, сколько времени можно безопасно находиться на солнце без защиты, чтобы не получить ожог.

I тип: очень светлая кожа с веснушками, рыжие или светлые волосы, голубые или серые глаза.

Риск ожога: за 10 минут.

за 10 минут. Реакция на солнце: не загорает.

II тип: светлая кожа, светлые или каштановые волосы, любой цвет глаз.

Риск ожога: за 20 минут.

Реакция на солнце: загорает умеренно.

III тип: светлая или светло-коричневая кожа, темно-русые или каштановые волосы, серые или карие глаза.

Риск ожога: за 30 минут.

Реакция на солнце: легко загорает.

IV тип: светло-коричневая или оливковая кожа, темно-каштановые волосы, карие или темно-карие глаза.

Риск ожога: за 50 минут.

Реакция на солнце: быстро приобретает стойкий загар.

V и VI типы: темно-коричневая или черная кожа, темные волосы, темно-карие глаза.

Риск ожога: после 60 минут.

после 60 минут. Реакция на солнце: кожа не темнеет.

Правила безопасного загара

Даже если ваша кожа хорошо загорает, интенсивное пребывание на солнце может привести к долгосрочным повреждениям, включая преждевременное старение и рак кожи.

Постепенный загар в течение 2-3 недель, с умеренным воздействием солнца, делает роговой слой кожи толще. Это обеспечивает небольшую естественную защиту, но ее недостаточно, чтобы защитить от всех видов повреждений.

Ключевые рекомендации: