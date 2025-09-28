"Заслужили победу": тренер Украины U20 оценил победу на ЧМ-2025

Победа с двумя "быстрыми" голами

Молодежная сборная Украины, которая попала в группу B вместе с Республикой Корея, Парагваем и Панамой, начала групповой этап с победы. В матче против Республики Корея "сине-желтые" забили два быстрых мяча в первом тайме, что позволило им уйти на перерыв с комфортным преимуществом.

Несмотря на пропущенный гол во втором тайме, украинцы удержали победный результат - 2:1. Стоит отметить, что Корея дважды отличилась в воротах Украины после перерыва, однако один гол был отменен из-за офсайда после использования системы VAR.

Комментарий Дмитрия Михайленко: "Мы очень счастливы"

После завершения матча главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко в комментарии для организаторов чемпионата мира (ФИФА) поделился впечатлениями от старта на турнире.

"Эмоции? Мы очень счастливы. Рады победе, она была тяжелой. Здесь нет легких команд. Думаю, мы заслужили эту победу. Первый тайм был очень хороший, во втором уже на нас давили, но моменты создавали после стандартов", - сказал Михайленко в комментарии ФИФА.

"Надо разобрать те ошибки, которые допускали, но сейчас главная задача восстановить игроков, потому что во втором тайме было нелегко", - добавил наставник

Почему изменилась игра во втором тайме

Наставник также объяснил, почему после перерыва команда отдала инициативу корейцам, которые добавили в интенсивности.

"Почему изменилась игра во втором тайме? Корейцы прибавили в интенсивности, они здесь уже около 20 дней, очень хорошо готовы. Плюс замены сделали, начали давить. Но дело в том, что забили они нам после стандарта - не так уж и много моментов имели. В конце [матча] это были уже эмоции, а все моменты были после стандартов", - рассказал тренер.

Михайленко подчеркнул, что "сине-желтым" пришлось играть на удержание счета из-за усталости.

"Нам было тяжело, не хватало скорости, вторая половина второго тайма - мы уже играли на удержание [счета]. Нам точно не хватало быстрых атак или контроля [мяча] - для этого надо много двигаться", - добавил Дмитрий Михайленко.

Следующий матч

Следующий поединок в групповом этапе молодежная сборная Украины проведет во вторник, 30 сентября, в 23:00 по киевскому времени против команды Панамы.

Прямые трансляции игр смотрите на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".