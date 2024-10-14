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Заслушал аналитику от ГУР и о фронте от Сырского: Зеленский провел Ставку

Понедельник 14 октября 2024 17:20
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Заслушал аналитику от ГУР и о фронте от Сырского: Зеленский провел Ставку Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили оперативную ситуацию по всей линии фронта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент написал в Telegram.

По словам Зеленского, во время Ставки был заслушан доклад главнокомандующего Александра Сырского. Он касался оперативной ситуации по всей длине фронта. Особенно речь шла о Покровском и Кураховском направлениях.

"Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", - написал Зеленский.

Также во время Ставки Главное управление разведки и Служба внешней разведки доложили Зеленскому о том, кто именно помогает России вести ее захватническую войну против Украины - военно, экономически, политически, открыто и скрыто. Также обсуждался вопрос о том, какие шаги нужно предпринять Украине и ее партнерам, чтобы ослабить эти союзы.

"Был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды, в частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский ОПК", - подчеркнул президент.

Ситуация на фронте и потери РФ

Напомним, по данным Генштаба с начала суток, 14 октября, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Активнее всего враг атакует на Кураховском направлении.

Также известно, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 670 тысяч единиц личного состава.

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