С начала суток произошло 107 боев. Генштаб рассказал о текущей ситуации на фронте

С начала суток, 14 октября, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Активнее всего враг атакует на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Сумской области пострадали, в частности, общины Басовки и Мирополья.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБам по районам населенных пунктов Ревьякино, Строительное, Сосновка сбросив десять КАБов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник сбросил две управляемые авиабомбы на село Гарбузы.

На Купянском направлении российские оккупанты 16 раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Вишневого. 14 боестолкновений еще продолжается. По Новоосиновому и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары восемью управляемыми авиационными бомбами.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 21 атаку на позиции украинцев возле населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Одиннадцать боев завершились, еще десять - продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать возможности прорвать нашу оборону возле Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения завершены без успеха для противника.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали одну атаку российских захватчиков возле Орехово-Василовки, еще два вражеских штурма продолжаются.

На Торецком направлении продолжаются три штурмовых действия в районе Щербиновки. Враг применяет авиацию - по Торецку нанес удар КАБом.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидового, Воздвиженки, Новоторецкого, Новогродовки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 12 атак противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 29 раз в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка и Водяное. 18 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито. Кроме того, враг сбросил авиабомбу на Ильинку.

На Времивском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако ударил по Новодаровке около 60 НАРов.

На Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, два раза атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На остальных направлениях - без особых изменений.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли шесть ударов девятью КАБами по собственной территории", - добавили в Генштабе.