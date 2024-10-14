Заслухав аналітику від ГУР та про фронт від Сирського: Зеленський провів Ставку

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент написав у Telegram.

За словами Зеленського, під час Ставки було заслухано доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Вона стосувалась оперативної ситуації по всій довжині фронту. Особливо мова йшла про Покровський та Курахівський напрямки.

"П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", - написав Зеленський.

Також під час Ставки Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки доповіли Зеленському щодо того, хто саме допомагає Росії вести її загарбницьку війну проти України - військово, економічно, політично, відкрито та приховано. Також було обговорено питання щодо того, яких кроків потрібно вжити Україні та її партнерам, щоб послабити ці союзи.

"Була доповідь Міністерства оборони щодо контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги, щодо інвестицій наших ключових партнерів в український ОПК", - підкреслив президент.

Ситуація на фронті та втрати РФ

Нагадаємо, за даними Генштабу від початку доби, 14 жовтня, на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакує на Курахівському напрямку.

Також відомо, що з початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 670 тисяч одиниць особового складу

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