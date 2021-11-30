ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Румунії назвав ситуацію в Україні і Чорному морі тривожною

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 20:02
Глава МЗС Румунії назвав ситуацію в Україні і Чорному морі тривожною Фото: міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску (facebook.com/mae.romania)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску назвав ситуацію в Україні і в Чорноморському регіоні тривожною. Він також додав, що ситуацію в регіоні обговорять в рамках зустрічей глав МЗС країн НАТО 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"В той самий час, ще одна дуже важлива тема, яку ми сьогодні маємо, це тривожна ситуація в сусідніх з альянсом регіонах в Україні і навколо неї, а також в Чорноморському регіоні. І це дійсно важливо", - заявив Ауреску.

Він також підкреслив, що безпека Чорного моря є невід'ємною частиною безпеки НАТО і впливає на європейську безпеку.

"Ми повинні бути в змозі уникнути ситуації, коли Чорне море стає інструментом для проектування впливу на Альянс. Дуже важливо мати високий рівень стратегічної ситуаційної обізнаності про те, що відбувається на місцях. Також важливо, щоб ми зміцнили позицію стримування і оборони на всьому східному фланзі", - додав глава МЗС Румунії.

За його словами, 1 грудня ситуацію по сусідству з Альянсом обговорять з Україною і з Грузією.

"Я ще раз заявляю про повну підтримку суверенітету та її партнерів. Ми це також обговоримо. Складний регіон, де і НАТО, і ЄС мають важливі інтереси, стратегічний інтерес допомогти цьому регіону як стабільному регіону, де ми проектуємо безпеку і наші спільні демократичні цінності", - додав Ауреску.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Чорне море Румунія
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни