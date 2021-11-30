Глава МЗС Румунії назвав ситуацію в Україні і Чорному морі тривожною

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску назвав ситуацію в Україні і в Чорноморському регіоні тривожною. Він також додав, що ситуацію в регіоні обговорять в рамках зустрічей глав МЗС країн НАТО 1 грудня.

"В той самий час, ще одна дуже важлива тема, яку ми сьогодні маємо, це тривожна ситуація в сусідніх з альянсом регіонах в Україні і навколо неї, а також в Чорноморському регіоні. І це дійсно важливо", - заявив Ауреску.

Він також підкреслив, що безпека Чорного моря є невід'ємною частиною безпеки НАТО і впливає на європейську безпеку.

"Ми повинні бути в змозі уникнути ситуації, коли Чорне море стає інструментом для проектування впливу на Альянс. Дуже важливо мати високий рівень стратегічної ситуаційної обізнаності про те, що відбувається на місцях. Також важливо, щоб ми зміцнили позицію стримування і оборони на всьому східному фланзі", - додав глава МЗС Румунії.

За його словами, 1 грудня ситуацію по сусідству з Альянсом обговорять з Україною і з Грузією.

"Я ще раз заявляю про повну підтримку суверенітету та її партнерів. Ми це також обговоримо. Складний регіон, де і НАТО, і ЄС мають важливі інтереси, стратегічний інтерес допомогти цьому регіону як стабільному регіону, де ми проектуємо безпеку і наші спільні демократичні цінності", - додав Ауреску.