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Полк "Азов" назвав найбільшу проблему для бійців на сьогодні

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Маріуполь, Неділя 08 травня 2022 15:54
Полк "Азов" назвав найбільшу проблему для бійців на сьогодні Фото: офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні найбільшою проблемою для бійців полку "Азов" у Маріуполі є окупація російськими військами південних регіонів. Мова йде про Херсон, Бердянськ, Мелітополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера розвідки управління полку "Азов" Іллю Самойленка під час прес-конференції.

Він підкреслив, відповідно, найкращою підтримкою для "Азову" можуть стати правильні дії українського військового командування з оборони півдня України.

"Ви знаєте, що стане більшою підтримкою? Якщо наш головнокомандувач не припуститься помилок при обороні південних регіонів. Я маю на увазі Херсон, Бердянськ, Мелітополь. Саме російська окупація цих міст є сьогодні основною проблемою", - сказав Ілля Самойленко.

Разом з тим боєць "Азову" зазначив, полк тримає зв'язок із командуванням.

"У нас є зв’язок з командуванням, наш наказ тримати оборону", - резюмував він.

Нагадаємо, бійці "Азову" в Маріуполі ліквідували понад 2500 російських окупантів та ще 5000 поранили. Все це без підтримки авіації і артилерії.

Зазначимо, сьогодні українські військові дають прес-конференцію із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Всі основні заяви бійців полку "Азов" зібрало РБК-Україна.

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