ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нападник "Динамо" одноголосно визнаний кращим гравцем 10 туру УПЛ

Новини » Спорт    07.10.2019 - 13:07
Нападник "Динамо" одноголосно визнаний кращим гравцем 10 туру УПЛ
Фото: Артем Бєсєдін (facebook.com/fcdynamoua)

На його рахунку дубль у ворота "Колоса"

Нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін визнаний кращим футболістом 10 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Форвард допоміг своїй команді здобути важливу перемогу, оформивши дубль у ворота Ковалевського "Колоса" (4:0). Крім голів, на рахунку Бєсєдіна також зароблений пенальті.

Зазначається, що за гравця віддали свої голоси все без винятку члени експертної комісії УПЛ.

Кращим тренером 10 туру чемпіонату України був визнаний наставник "Олександрії" Володимир Шаран. Його команда здобула перемогу над "Карпатами" з рахунком 2:1. Після цієї перемоги "Олександрія" піднялася на четверту позицію в турнірній таблиці.

Нагадаємо, за підсумками першого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА опублікував список кращих гравців, в першій сотні якого знайшлося місце двом гравцям київського "Динамо".

Півзахисник Віталій Буяльський, який став автором переможного гола в ворота "Мальме" (1:0), зайняв 51 місце в рейтингу, набравши 1914 балів. Захисник Артем Шабанов на 97 позиції з 1529 пунктами.

"Динамо" знаходиться в топ-5 клубів Ліги Європи за кількістю ударів по воротах "Динамо" зіграє з "Шахтарем" в 1/8 фіналу Кубка України
Новини України ДинамоЧемпионат УкраиныУПЛФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся