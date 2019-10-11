ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УПЛ визначила кращого гравця і тренера чемпіонату у вересні

Новини » Спорт    11.10.2019 - 13:31
УПЛ визначила кращого гравця і тренера чемпіонату у вересні
Фото: Богдан Михайличенко та Олександр Рябоконь (upl.ua)

Перемогли представники "Зорі" та "Десни"

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) підбила підсумки голосування за найкращого гравця і тренера вересня 2019 року. Про це повідомляється на сайті організації.

Найкращим футболістом став захисник "Зорі" Богдан Михайличенко, який набрав 34% голосів. Він випередив нападника чернігівської "Десни" Олександра Філіппова (16%) і хавбека київського "Динамо" Карлос де Пена, у якого 15%.

Також на нагороду претендували Марлос (13%), Єгор Картушов (11%), Жуніор Мораес (6%), Владислав Калитвинцев (4%) і Євген Смирний (1%).

Найкращим тренером місяця став наставник "Десни" Олександр Рябоконь. За нього віддали 41% голосів. Друге місце у тренера "Зорі" Віктора Скрипника - 40%, третій - Луїш Каштру з "Шахтаря" (11%), четвертий - Олексій Михайличенко з "Динамо" (8%).

Перемога у гостьовому матчі проти київського "Динамо" (2:1) принесла тренеру "Десни" звання кращого у 7 турі чемпіонату України. Богдан Михайліченко перемагав у званні найкращого гравця у 6 турі УПЛ.

Нагадаємо, звання кращого футболіста і тренера УПЛ за підсумками серпня місяця отримали представники луганської "Зорі".

Нападник "Динамо" одноголосно визнаний кращим гравцем 10 туру УПЛ УПЛ назвала кращого гравця і тренера 9 туру чемпіонату
Новини України Чемпионат УкраиныЗарятренерУПЛФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся