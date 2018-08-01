Зайцева під час ДТП була в стані наркотичного сп’яніння, - МОЗ

Такий висновок центр МОЗ України підготував на звернення адвоката постраждалих

Олена Зайцева, яка була за кермом автомобіля, який наїхав на групу людей на пішохідному переході у Харкові, під час ДТП була у стані наркотичного сп’яніння. Це підтвердив Центр психічного здоров‘я та моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, передає в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, такий висновок центр МОЗ України підготував на звернення адвоката постраждалих. Супрун наголосила, що за місяці розгляду справи у суді так і не вдалося отримати вичерпної відповіді на запитання, чи вживала Зайцева наркотики напередодні аварії.

Супрун повідомила про зникнення лікаря-нарколога, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів та керувала відбором необхідних біологічних зразків. Крім цього, лікар-лаборант, який аналізував біологічні зразки, у залі суду не зміг надати однозначної відповіді на запитання про наявність наркотиків в організмі Зайцевої.

"Втім, висновок Центру психічного здоров‘я та моніторингу наркотиків і алкоголю свідчить: Зайцева станом на 18.10.2017 року перебувала в стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих речовин", - резюмувала Супрун.

Скріншот (facebook.com/Уляна Супрун)

Нагадаємо, ДТП в Харкові відбулася увечері 18 жовтня 2017 року на вул. Сумській, де автомобіль Lexus RX 350, після зіткнення з Volkswagen Touareg врізався в натовп пішоходів. За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, Volkswagen Touareg керував Геннадій Дронов.

В результаті ДТП в Харкові на місці події загинули п'ятеро людей, ще шість були травмовані. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

20 жовтня суд заарештував Зайцеву на 2 місяці. Дронов спочатку проходив у справі як свідок, в листопаді йому також повідомили про підозру.