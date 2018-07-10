Суд у справі Савченко відмовив у відводі судді

Таким чином суддя Хардіна буде розглядати відвід судді Мелешак

Шевченківський районний суд Києва у справі Надії Савченко відмовив у відводі судді Хардіної, яка розглядала відвід судді Мелешак. Про це заявив суддя Циктич у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна. .

"Суд ухвалив відмовити у відводі судді Хардіної", - сказав суддя Циктич.

Таким чином, суддя Хардіна буде розглядати відвід судді Мелешак. Суддя Мелешак починала розгляд справи про міру запобіжного заходу Савченко.

Нагадаємо, 22 червня суд залишив Савченко під вартою, таким чином, відхиливши клопотання захисту про поручительство щодо підозрюваної.

22 березня 2018 року Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замах на вищих керівників України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.