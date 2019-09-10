Чотирьом політв’язням з Криму держава купить житло в Києві, - Денісова

Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

В столиці залишаться жити Сенцов, Кольченко, Балух та Панов

Держава обіцяє купити квартири чотирьом політв’язням з Криму, які після обміну повернулися в Україну. Про це в ефірі програми "Нині вже" на hromadske повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Так, житло планують придбати для Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Артура Панова.

"Ми зараз працюємо з Офісом президента щодо придбання квартир Сенцову, Кольченку, Балуху і Панову Артуру", - сказала Денісова.

За її словами, йдеться про житло в Києві. Усі четверо згодні залишитись у місті, зокрема через те, що до Криму повернутися вони не можуть.

"Ми спочатку спитали, що вони хотіли б, з ким жити, з’ясували склад родин і все це передали в Офіс президента", - уточнила омбудсмен.

Конкретних термінів надання житла вона поки назвати не може, однак заявляэ, що "найближчим часом це буде зроблено".

Раніше Денісова заявляла, що Олегу Сенцову і Олександр Кольченку, звільненим з в'язниць РФ, організували тимчасове житло.

Як відомо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панов і Микола Карпюк.