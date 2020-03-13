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Засідання Кабміну будуть відкритими

Новини » Політика     13.03.2020 - 13:40
Засідання Кабміну будуть відкритими
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Федоров запропонував запровадити можливість проведення онлайн-засідань

На засіданні Кабінету міністрів за участі президента Володимира Зеленського прийнято рішення про проведення відкритих засідань уряду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

За пропозицією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова запровадження онлайн-засідань уряду є важливими заходами з метою обмежень зібрання людей у період поширення коронавірусної інфекції.

"Ураховуючи загрози, пов’язані з коронавірусною інфекцією та для забезпечення стабільної роботи уряду, пропоную внести відповідні зміни до регламенту Кабінету міністрів України та запровадити можливість проведення онлайн-засідань. Навіть члени уряду, які не зможуть особисто бути присутніми на засіданні, зможуть взяти участь у прийнятті рішень за онлайн-участю", - запропонував Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше засідання Кабміну було закритим, а результати засідання оголошував глава уряду вже на брифінгу.

РБК-Україна писало, Зеленський заявив, що статистика в Україні по коронавірусу одна з найкращих порівняно з іншими країни.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом.

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