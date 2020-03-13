Заседания Кабмина будут открытыми

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Федоров предложил ввести возможность проведения онлайн-заседаний

На заседании Кабинета министров при участии президента Владимира Зеленского принято решение о проведении открытых заседаний правительства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По предложению министра цифровой трансформации Михаила Федорова введение онлайн-заседаний правительства являются важными мерами с целью ограничений собрания людей в период распространения коронавирусной инфекции.

"Учитывая угрозы, связанные с коронавирусной инфекцией и для обеспечения стабильной работы правительства, предлагаю внести соответствующие изменения в регламент Кабинета министров Украины и ввести возможность проведения онлайн-заседаний. Даже члены правительства, которые не смогут лично присутствовать на заседании, смогут принять участие в принятии решений онлайн-участием", - предложил Михаил Федоров.

Напомним, ранее заседание Кабмина было закрытым, а результаты заседания объявлял глава правительства уже на брифинге.

РБК-Украина писало, Зеленский заявил, что статистика в Украине по коронавирусу одна из лучших по сравнению с другими страны.

Отметим, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом.