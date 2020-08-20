На засіданні ТКГ погодили чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи підтримала пропозицію щодо чотирьох нових ділянок розведення сил та засобів на Донбасі. Також ТКГ були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Наголошується, що це дозволить просунутися у виконанні домовленостей лідерів "нормандського" формату, досягнутих в Парижі, і наблизитися до проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні.

Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ з протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Під час засідання робочої групи з питань безпеки голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що після введення пакету додаткових заходів з консолідації режиму припинення вогню з 27 липня в цілому дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не фіксувала жодного його порушення.

Нагадаємо, Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ в кінці липня.

Раніше РБК-Україна писало, що українська делегація в ТКГ запропонує варіанти переговорів з представниками ОРДЛО, які можуть проходити у форматі круглих столів.