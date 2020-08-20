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На заседании ТКГ согласовали четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Автор: Артур Родивилов

Также утвердили 20 участков разминирования

Украинская делегация на заседании ТКГ поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе. Также ТКГ были достигнуты договоренности по 20 участков разминирования.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

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