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На Донбасі на мінах підірвалися три мирних жителя, двоє загинули, - ГУР

Новини » Суспільство     03.04.2020 - 13:55
На Донбасі на мінах підірвалися три мирних жителя, двоє загинули, - ГУР
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Також противник активізував мінування місцевості

На окупованій території Донбасу результаті мінування на приватних територіях бойовиками підірвалися троє мирних жителів, двоє померли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також за інформацією ГУР, бойовики обладнають нові вогневі позиції в межах населених пунктів, а також активізували мінування місцевості, в тому числі і на приватних земельних ділянках. Такі дії посилюють небезпеку для цивільного населення Донбасу.

"27 березня у Словяносербском районі Луганської області в результаті підриву на мінах загинули дві людини, ще один отримав важке поранення. Незважаючи на зазначені трагічні події, з 30 березня російські найманці 4 окремої мотострілкової бригади 2 (Луганськ) АК продовжили мінування місцевості в зазначеному районі", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, від початку доби бойовики на Донбасі чотири рази порушували режим припинення вогню. Зокрема, з мінометів, гранатометів і кулеметів були обстріляні позиції українських військових поблизу Новотошковского, Горіхового, Красногорівки і Павлополя.

Також повідомлялося, що втрати бойовиків на Донбасі у березні місяці склали 164 людини - 51 загиблими і 113 пораненими.

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