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На засіданні ТКГ обговорили реалізацію домовленостей "нормандської четвірки"

Новини » Політика   

Україна очікує на нову нормандську зустріч найближчим часом

Під час сьогоднішньої відеоконференції Тристороння контактна група обговорила необхідність реалізації домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зазначається, що українська сторона в політичній підгрупі наголосила на необхідності виконання домовленостей "нормандської четвірки" для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним врегулювання ситуації на Донбасі. Путін в ході телефонної розмови заявив про необхідність закріплення статусу Донбасу нібито в рамках виконання домовленостей, досягнутих на нормандській зустрічі.

Крім того, сьогодні глава МЗС Німеччини Хайко Маас анонсував відеоконференцію у нормандському форматі на рівні міністрів "нормандської четвірки". Відеоконференції очільників МЗС відбудеться наступного тижня.

Також РБК-Україна писало, що на сьогоднішньому засіданні ТКГ українська сторона ініціювала створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном, що передбачено домовленостями, досягнутими на нормандській зустрічі.

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