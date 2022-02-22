Визнання "ДНР" та "ЛНР": трансляція засідання Ради безпеки ООН

Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання у зв'язку з визнанням так званих Донецької та Луганської "народних республік" . Початок засідання анонсували на 4:00 за київським часом.

Зазначимо, саме Росія на сьогодні головує в Радбезі.

Рада Безпеки ООН має провести публічне засідання щодо України протягом декількох годин. При цьому Росія наполягала на закритому форматі зустрічі.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР".

Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну охорону "кордонів" так званих "ДНР" і "ЛНР".

В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "ЛДНР" є підривом мирних зусиль і руйнує переговорні процеси. При цьому він підкреслив, що Україна кваліфікує дії РФ як порушення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш назвав рішення Путіна порушенням територіальної цілісності України і закликав до мирного врегулювання конфлікту.